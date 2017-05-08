Türkiye'nin sınırötesi operasyonu için tarih belli oldu

İddianın sahibi Karar gazetesi. Gazetede yer alan habere göre sınırötesi harekat için tüm hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''bir gece ansızın gelebiliriz'' sözleriyle terör örgütlerine yönelik sınırötesi operasyonun sinyalini vermişti.

Karar'da yer alan haber şöyle:

Türkiye’nin Fırat Kalkanı’ndan sonra Membiç hedefini açıklamasının ardından ABD, Rusya ve rejim YPG ile fotoğraf yarışına girdi. Ancak bu durum Türkiye’nin YPG’nin oluşturmayı hedeflediği terör koridoruna izin vermeme kararlılığını değiştirmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” açıklaması da bu kararlılığın en net ifadesi olarak yorumlandı. Bir yandan en üst seviyede ikili ve heyetler arası görüşmelerle müttefikler ikna edilmeye çalışılırken, diğer yandan askeri hazırlıklar da sürdürüldü. Karar’ın bölgedeki askeri kaynaklardan aldığı bilgilere göre, YPG koridorunu hedef alan çoklu planlar, ‘her yöne’ düzenlenecek şekilde hazır. Ancak operasyon için kesin bir tarih bildirilmedi. Son olarak operasyonun 24 Haziran’da bitecek Ramazan ayı sonrası için planlandığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Türkiye’nin Sincar ve Karaçok bölgesine düzenlediği hava harekâtı sonrası YPG mevzilerinden taciz atışları yapıldı. TSK, bu atışlara misliyle karşılık verdi. Bölgeden gelen son bilgiler ise TSK’ya ait Obüs toplarının Afrin’in Minag ve Maranaz bölgelerindeki PKK hedeflerini vurduğu yönünde. Terör örgütünün ABD, Rusya ve rejim güçlerini koruma kalkanı olarak kullanma çabasına rağmen, Türkiye’nin operasyon kararlılığından endişeli olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Diğer yandan Astana’da Türkiye, Rusya ve İran’ın altına imza attığı çatışmasızlık bölgeleri planı ile ilgili de ABD görüşmesinin kritik önemde olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın’dan oluşan heyetin ABD’deki ön görüşmelerde Türkiye’nin hem çatışmasız bölgeler hem de YPG koridoruna operasyon planlarının ayrıntılarıyla aktarılacağı belirtildi.



Birden fazla nokta için planlar hazır

El Bab’dan sonra YPG kontrolündeki Membiç’i temizlemeyi hedefleyen Ankara, ABD’nin birlikleriyle örgüte güvenlik kalkanı sağlaması sonra da Rusya ve rejimin Membiç’te fiilen kontrolü devralmasıyla durdurulmaya çalışılmıştı. Ancak Türkiye sınırlarında YPG varlığına izin vermeyeceğini her fırsatta tekrarladı. Operasyonun ABD veya Rusya ile karşı karşıya gelmeden gerçekleştirebilmek için farklı harekât stratejileri geliştirildi. Birden fazla nokta ve planla hazırlanan operasyon için TSK’nın tüm hazırlıkları tamamladığı belirtiliyor.

KARAR