Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganların videosunu paylaşıp sordu: ''Kim bunlar ?''

Ünlü şarkıcı Murat Boz, mültecilerin geldiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kim bunlar? Ne için akın akın vatanımıza geliyorlar?" dedi.

Afganistan’daki savaştan ve Taliban’dan kaçan Afgan göçmenlerin Türkiye'ye sınırdan girmesi son günlerde gündemde. Yangınlarla birlikte Türkiye gündemini meşgul eden bu konuda ünlü isimler de çeşitli açıklamalar yapıyor.

Mültecilerin geldiği videoyu paylaşan Boz, "İçlerinde bir tane kadın, çocuk, yaşlı yok. Tekrar soruyorum; Kim bunlar? Ne için akın akın vatanımıza geliyorlar?" dedi.