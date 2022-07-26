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Türkiye’ye sızan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye’ye sızan 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Özalp ilçesinin Damlacık kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’ye sızan biri İran uyruklu 2 teröristin etkisiz hala getirildiğini belirtti.

Teröristlere de ‘teslim olun’ çağrısı yapan İçişleri Bakanı Soylu, “İran sınırından Türkiyeye sızan biri İranlı 2 terörist; Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonunda Kahraman Jandarma’mızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlere tekrar söylüyoruz: Teslim olun, yoksa bu topraklar sizin için ölümdür” ifadelerini kullandı. 

Etiketler tsk asker mehmetçik operasyon pkk terör terörist sızma sınır
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