Turuncu kategoriye bir çizik daha! O terörist öldürüldü
Eren Abluka-29 İç Güvenlik Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde, biri turuncu kategoride toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hakkari'nin Çukurca ilçesi Meşeli Mahallesi Kazan bölgesinde 10 Ağustos'ta başlatılan Eren Abluka-29 operasyonu başarıyla devam ediyor.
J-SİHA, ANKA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde, JÖH ve jandarma komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonda, 1'i turuncu kategoride olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Toplam 255 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Eren Bülbül'ün anısına terörle mücadelede başlatılan Eren Operasyonlarında, bugün etkisiz hale getirilen 3 teröristle birlikte 255 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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