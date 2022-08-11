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Turuncu kategoriye bir çizik daha! O terörist öldürüldü

Turuncu kategoriye bir çizik daha! O terörist öldürüldü

Eren Abluka-29 İç Güvenlik Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde, biri turuncu kategoride toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hakkari'nin Çukurca ilçesi Meşeli Mahallesi Kazan bölgesinde 10 Ağustos'ta başlatılan Eren Abluka-29 operasyonu başarıyla devam ediyor.

J-SİHA, ANKA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde, JÖH ve jandarma komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonda, 1'i turuncu kategoride olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Toplam 255 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Eren Bülbül'ün anısına terörle mücadelede başlatılan Eren Operasyonlarında, bugün etkisiz hale getirilen 3 teröristle birlikte 255 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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