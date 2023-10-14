  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kamerada

Turuncu ve gri listeden 2 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1'i turuncu, 1'i gri kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Teröristlerden biri İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde turuncu kategoride Nurhak Derik Gap kodlu Ramazan Temel, diğeri ise İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan Yılmaz kodlu Bilal Şahin” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya turuncu liste gri liste terörist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ateş serbest! Mehmetçik gövde gösterisi yaptı
İstanbul'da milyonluk kaza: Gıcır gıcır Togg'lar pert oldu
Osmaniye'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı
İsrail'den kan donduran açıklama: ''Hastaneleri vuracağız''
Kızları olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar suskunluğunu bozdu
İstanbul'da huzur operasyonu: Araçlar didik didik arandı
Süleyman Seba’nın mezarı tahrip edildi
Ankara'da YHT raydan çıktı: Yaralılar var
Kahramanmaraş'ta deprem
İstanbul'da bir bankacı ''kredi çıkmadı'' diye vuruldu