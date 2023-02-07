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Tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı Çetin'in ifadesi ortaya çıktı

Tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı Çetin'in ifadesi ortaya çıktı
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Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan Belediye Başkanı Ünal Çetin'in savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 31 Ocak tarihinde Gökçeada Belediyesi’ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D, eski İYİ Parti Gökçeada ilçe Başkanı H.E., kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve diğer 5 şüpheli tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

3 Şubat tarihinde imar uygulamalarında usulsüz ruhsat verdikleri ve müteahhitlerden rüşvet aldıkları iddia edilen İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve İmar Müdürü Seval Duran ile rüşvete aracılık ettiği öne sürülen Hasan Erdem tutuklandı. E.B, R.G. ve B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suçlamaları kabul etmedi
İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan, tutuklu İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin’in savcılık sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "'Ada Dayanışması' adı altında isimsiz bir mektupla soruşturma başlatılmıştır. Bunun üzerine Çanakkale Valiliği tarafından belediyede incelemeler yapıldı. Ayrıca Sayıştay denetçileri gelerek incelemelerde bulundu. Sayıştay raporunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. 2021 ve 2022 yıllarında çocuklarımı evlendirdim. Bunun için 2+1 ve 1+1 dairemi sattım. Huzurda bulunan şüpheliler ile herhangi bir ticari alışverişim söz konusu değildir. Kimseden rüşvet almadım" diye konuştu.

Tutuklanan İmar Müdürü Seval Duran da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Müteahhitlerden rüşvet isteme gibi bir durum söz konusu değildi" şeklinde konuştu.

İHA

Etiketler gökçeada belediyesi rüşvet yolsuzluk
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