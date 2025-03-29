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''Tutuklu değil, esirim'' diyen Ümit Özdağ talebini açıkladı: ''Yargılanmak istiyorum''

''Tutuklu değil, esirim'' diyen Ümit Özdağ talebini açıkladı: ''Yargılanmak istiyorum''
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iddianamesinin hâlâ hazırlanmamasına tepki göstererek “Yargılanmak istiyorum” dedi.

Antalya'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği, halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiği iddialarıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve 21 Ocak'ta Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ cezaevinden talebini açıkladı.

İki ayı aşkın süredir cezaevinde olan Özdağ’ın X paylaşımı şöyle:

“İddianamemi mahkemeye yollayın. Yargılanmak istiyorum. Beni yargılamak için tutuklamadınız mı? Şimdi neden yargılanmamı geciktiriyorsunuz?”

Etiketler Ümit Özdağ zafer partisi zafer yargılayın yargılanmak istiyorum
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