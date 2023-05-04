Twitter Kılıçdaroğlu’nun mavi tikini kaldırdı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun Twitter hesabındaki mavi tik kaldırıldı.

Twitter’ı satın aldıktan sonra platformda çok sayıda değişikliğe imza atan Elon Musk, son olarak Blue abonesi olmayan kullanıcıların mavi tikini kaldırmıştı. Bu uygulamasıyla tepki toplayan Musk, daha sonra 1 milyon ve üzeri takipçisi olan hesaplara mavi tikini geri vermişti.

Musk’ın bu kararı, Türkiye’de aktif siyaset yapan bazı siyasetçilerin de mavi tikini kaybetmesine yol açmıştı. Bazı isimler Blue abonesi olarak yeniden mavi tikini alırken, bazı siyasetçiler ise mavi tik almamayı tercih etmişti.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mavi tikini kaybeden siyasetçiler arasına girdi. Kılıçdaroğlu hesabında bugün sabah saatleri itibarıyla mavi tikinin yer almadığı görüldü. Ancak Kılıçdaroğlu’nun mavi tikini kaybetme sebebi henüz bilinmiyor.