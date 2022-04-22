  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Uğur Dündar ekranlara ara verdiğini açıkladı

Uğur Dündar ekranlara ara verdiğini açıkladı

Uğur Dündar ekranlara ara verdiğini açıkladı

Duayen gazeteci Uğur Dündar Tele1 ekranlarında yayınlanan Demokrasi Arenası programına ara verdiğini duyurdu.

TELE1 ekranlarında cuma günleri yayınlanan ve duayen gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programında sıcak bir gelişme yaşandı. 

Dündar, programa bir süreliğine ara verdiğini duyurdu. 

 ''YİNE TELE1 EKRANLARINDA OLACAĞIM''
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar, yine TELE1 ekranlarına yeni bir içerikle geri döneceğini belirtti. 

Dündar paylaşımında, ''Değerli dostlarım, Cuma akşamlarının klasiği haline gelen ve büyük izlenme oranları yakalayan #DemokrasiArenası'na ara veriyorum. Zamanı geldiğinde yepyeni bir içerikle ve yine Tele 1 ekranlarında olacağım. Tele1 ailesine teşekkür ediyor,başarılarının devamını diliyorum'' ifadelerini kullandı. 

Etiketler Uğur Dündar program ara
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kucak dansı yapmıştı! Gülşen'in kucağına oturduğu kişiyle fotoğrafı ortaya çıktı
Ezan yarışmasına Türk damgası! Arapların ağzı açık kaldı
Tartıştığı sürücüyü tek yumrukla yere serdi! O anlar kamerada
Hanımağa'nın evinden M16 tüfeği ve el bombası çıktı
Uzman isim açıkladı: İşte elektrik faturasını düşürmenin kesin yolu!
Antalya'da 3 bin liralık daireler 20 bin liraya çıktı!
Piyasalar yine ''kıpır, kıpır'' ! Dolar, Euro ve altın baş döndürüyor
Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu dekoltesi ile sınırları zorladı
Bir sapık sığınmacı daha! Mide bulandıran paylaşımı infial yarattı
Akılalmaz taktik! Ayakkabı koklayan hırsız sebebini açıkladı