Uğur Dündar ekranlara ara verdiğini açıkladı

Duayen gazeteci Uğur Dündar Tele1 ekranlarında yayınlanan Demokrasi Arenası programına ara verdiğini duyurdu.

TELE1 ekranlarında cuma günleri yayınlanan ve duayen gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programında sıcak bir gelişme yaşandı.

Dündar, programa bir süreliğine ara verdiğini duyurdu.

''YİNE TELE1 EKRANLARINDA OLACAĞIM''

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar, yine TELE1 ekranlarına yeni bir içerikle geri döneceğini belirtti.

Dündar paylaşımında, ''Değerli dostlarım, Cuma akşamlarının klasiği haline gelen ve büyük izlenme oranları yakalayan #DemokrasiArenası'na ara veriyorum. Zamanı geldiğinde yepyeni bir içerikle ve yine Tele 1 ekranlarında olacağım. Tele1 ailesine teşekkür ediyor,başarılarının devamını diliyorum'' ifadelerini kullandı.