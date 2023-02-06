  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Uğur Dündar: Şimdi siyasi görüşlerimizi bir yana bırakıp, birbirimize el verme zamanı

Uğur Dündar: Şimdi siyasi görüşlerimizi bir yana bırakıp, birbirimize el verme zamanı

Uğur Dündar: Şimdi siyasi görüşlerimizi bir yana bırakıp, birbirimize el verme zamanı
Güncelleme:

Duayen gazeteci Uğur Dündar, Kahramanmaraş merkezli Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Duayen gazeteci Uğur Dündar "Felâket çok büyük, bilânço tahmin edilenden de ağır. O nedenle şimdi siyasi görüşlerimizi bir yana bırakıp, birbirimize el verme, destek olma zamanı... Kenetlenelim ve hep bilikte depremzede kardeşlerimizin yardımına koşalım." mesajını paylaştı.

Etiketler duayen gazeteci uğur dündar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Deprem sonrası yağmacı alçaklar kamerada
İstanbul'da fırtına kabusu! Köprüde araç devrildi!
Piyasalarda da deprem! Dolar barajı aştı
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan acı görüntüler
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Deprem bölgesine 250 milyon liralık yardım
Türkiye'de okullar bir hafta tatil edildi
Depremin merkez üssü havadan görüntülendi
7,6 büyüklüğünde bir deprem daha! Ankara'da da hissedildi!
Seçim tarihi iptal; 2023 seçimleri ''geçe'' alınıyor!