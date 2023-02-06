Uğur Dündar: Şimdi siyasi görüşlerimizi bir yana bırakıp, birbirimize el verme zamanı

Duayen gazeteci Uğur Dündar, Kahramanmaraş merkezli Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Duayen gazeteci Uğur Dündar "Felâket çok büyük, bilânço tahmin edilenden de ağır. O nedenle şimdi siyasi görüşlerimizi bir yana bırakıp, birbirimize el verme, destek olma zamanı... Kenetlenelim ve hep bilikte depremzede kardeşlerimizin yardımına koşalım." mesajını paylaştı.