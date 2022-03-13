Ukrayna'daki savaşta bombalandığı iddia edilen Süleyman Camii hakkında açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'daki savaşta bombalandığı ve Türklerin sığındığı iddia edilen Mariupol'daki Süleyman Camii ile ilgili açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanışında konuştu. "17 devlet ve hükümet başkanı ile 80 bakan foruma katıldı" dedi.

"ÜLKEMİZE DUYULAN GÜVEN"

Rusya-Ukrayna savaşını da değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Her iki tarafın da bu toplantıya bizim de özellikle katılmamızı istemesi ülkemize duyulan güveni göstermektedir. Biz en başından beri diplomasiyi önceleyen bir tutum sergiledik" sözlerine yer verdi.

"KATILIMCILARIN VİZYONLARINDAN İSTİFADE ETTİK"

Forumun kapanışında basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, "17 devlet ve hükümet başkanı ile 80 bakan foruma katıldı. Her coğrafyada katılımcıların vizyonlarından istifade ettik" dedi.

14 BİN 480 TÜRK VATANDAŞI

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da savaşın başladığı zamandan bu yana 14 bin 480 Türk vatandaşının tahliye edildiğini açıkladı.

"CAMİDE HASAR YOK"

Sabah saatlerinde Türklerin sığındığı ve zor durumda olduğu ifade edilen Süleyman Camii ile ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, camide bir hasarın olmadığını söyledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, bugün sona eriyor.