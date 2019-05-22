Ulaştırma bakanı Turhan ''Rüzgâr sorun değil'' demiş

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre Yap, İşlet, Devret modeliyle inşa edilen, yolcu garantisi ve büyüklüğü nedeniyle tartışılan İstanbul Havalimanı’nda geçen hafta birçok uçağın rüzgâr nedeniyle farklı havalimanlarına yönlendirmesi tepkilere neden olurken, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’ın daha önce “rüzgâr sorun olmaz” açıklaması yaptığı ortaya çıktı.

Bakan Turhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin rüzgârların yeni havalimanında uçaklara engel olup olmayacağına ilişkin sorusuna Kasım 2018’de verdiği yanıtta, “Lodos güneyli rüzgâr tersi ise kuzeyli rüzgâr anlamına gelmektedir. Lodos ya da tersi eserken İstanbul Havalimanı trafik operasyonlarında kesinti yaşanması söz konusu olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

BİR ÖNERGE DAHA

Önergesine gelen yanıta gerçek dışı bilgilere yer verildiği ortaya çıkan CHP’li İlgezdi, Bakan Turhan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi daha sundu. “Rüzgâr nedeniyle İstanbul Havalimanı trafik operasyonlarında kesinti yaşanması söz konusu olmayacaktır” denilmesine rağmen uçakların pisti pas geçmelerinin nedenini öğrenmek isteyen İlgezdi, önergesinde şu sorulara yer verdi:

“Projenin hatalı yapıldığını düşünüyor musunuz? ‘Şiddetli rüzgar’ nedeniyle yılın kaç günü, kaç uçağın “rutin prosedür gereği” pisti pas geçeceğini ya da başka havalimanlarına yönlendirileceğini tahmin ediyorsunuz? Bu konuda yapılmış bir çalışma var mıdır? İstanbul Havalimanı devreye alındığından beri kaç ‘pisti pas geçme’ olayı yaşanmıştır?”

