Ülkücüler ile CHP Gençlik Kolları 19 Mayıs'ta birbirine girdi
İstanbul Kartal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sırasında Ülkü Ocakları ile CHP Gençlik kolları üyeleri arasında tartışma çıktı.
Gazeteci Murat Ağırel sosyal medyada; Kartal’daki 19 Mayıs anma ve çelenk koyma töreninde Ülkü Ocakları, MHP üyeleri, Milli Gençlik Spor Bakanlığı mensupları ve CHP Gençlik kolları üyeleri arasında tartışma çıktığı anları paylaştı.
Kartal’daki 19 Mayıs anma ve çelenk koyma töreninde Ülkü Ocakları, MHP üyeleri, Milli Gençlik Spor Bakanlığı mensupları ve CHP Gençlik kolları üyeleri arasında tartışma ve arbede çıktı. pic.twitter.com/KZMBVfI0Cw— Murat AĞIREL (@muratagirel) May 19, 2023
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol