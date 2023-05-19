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  3. Ülkücüler ile CHP Gençlik Kolları 19 Mayıs'ta birbirine girdi

Ülkücüler ile CHP Gençlik Kolları 19 Mayıs'ta birbirine girdi

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İstanbul Kartal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sırasında Ülkü Ocakları ile CHP Gençlik kolları üyeleri arasında tartışma çıktı.

Gazeteci Murat Ağırel sosyal medyada; Kartal’daki 19 Mayıs anma ve çelenk koyma töreninde Ülkü Ocakları, MHP üyeleri, Milli Gençlik Spor Bakanlığı mensupları ve CHP Gençlik kolları üyeleri arasında tartışma çıktığı anları paylaştı. 

Etiketler 19 Mayıs kutlamalarında kavga ülkü ocakları chp gençlik kolları kavga 19 mayıs kutlamaları
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