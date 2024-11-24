Ümit Özdağ'dan cübbeli Ahmet'e tokat gibi sözler

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, kamuoyunda "cübbeli" takma adıyla tanınan cemaat hocası Ahmet Mahmut Ünlü'ye "Ey Ahmet Cübbeli iyi dinle" diyerek seslenip çok sert teoki gösterdi.

Kamuoyunca cübbeli takma adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü Habertürk ekranlarında Nevzat Çiçek’in sorularını yanıtlarken kendisine yöneltilen "Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?" sorusuna "ben Kuran şeriatçisiyim. Ben şeriatçiyim. Şeriat yol demektir. Çünkü Kuran'da olup da Kuran'a uymayan müslüman düşünülemez. Kol kesme, adam asma, recm etme, taşlama ve sopalama gibi şeriatın kurallarını da kabul ediyorum. Şeriatçi olmaktan başka bir şeyimiz yok. " demişti.

Ünlü ayrıca açıklamalarında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedef almış ve "Ümit Özdağ beyfendiye attığım bir tweet'te sen Kuran şeriatına inanıyor musun, Kuran şeriatına inanıyormusun diye sormuştum. Müslüman mısın ile eşit bir soru soruyordum" diyerek sürdürmüştü.

Ünlü, sunucunun "Ümit Bey yanıt verdi mi" sorusuna da "hayır" yanıtını vermişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Ünlü'ye yanıt geldi. "Ey Ahmet Cübbeli iyi dinle" diyen Özdağ, Ünlü'ye çok ağır sözlerle yanıt verdi.

Ümit Özdağ’ın paylaşımı şöyle:

"Türk milletinin dini duygularını sömüren birileri dininde ve fikrinde samimi Türk milletinin Zafer Partisine artan desteğini görmüşler ve bayağı korkmuş ve Cübbeli Ahmet’i de sahaya sürmüşler. Her türlü operasyona hazırız, bekliyoruz.

Cübbeli Ahmet’e sunucu soruyor: “Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?” Cübbeli Ahmet kendisini tanımlamayı Ümit Özdağ üzerinden yapıyor. Bu cevap daha önce çalışmış.

Ey Ahmet Cübbeli iyi dinle…

Attığın X’i görmedim. Ve Sen hangi yetkiyle bizim Müslümanlığımızı sorgulamaya kalkıyorsun. Elinde “imanometre” mi var? Bunu hırıstiyan ruhbanlar yapardı. İslam dininde ruhban mı var?

Bizim kalbimizde olanı Allah, dilimizde olanı Türk milleti biliyor ve görüyor.

Kendini Allah zannedip insanların imanını sorgulama hadsizliğine düşenlerin gizli şirk’ e düştüklerini bilmez misin? Ama şirk ehlini biz iyi tanıyoruz: şeyhlerini Allah’a ortak edenleri iyi biliyoruz. Bilmiyorsan şimdi öğrendin, tövbe et…

Türk milleti AKP ile Müslüman olmadı, Allah’a şükürler olsun ki İslam’ı sizden değil Hoca Ahmet Yesevi’den ve Hacı Bektaş Veli’den öğrendik. Ve 1000 yıldır Müslümanız, 22 yıldır değil."