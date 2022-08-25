Ümit Özdağ'dan SPK başkanına rüşvetten suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun sermaye artırımı yapmak isteyen firmalardan rüşvet aldığı iddiası sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ konu Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker ve bir başka Twitter hesabı SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun sermaye arttırımı yapmak isteyen iş adamlarından rüşvet aldığını iddia etmişti.

Söz konusu iddianın ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kendisine ait resmi sosyal medya hesabından “Sermaye Piyasası Kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun sermaye artırımı yapmak isteyen firmalardan rüşvet aldığı, 180 milyon $ parası ve 5 yıldızlı oteli olduğu iddiaları İle ilgili olarak Zafer Partisi Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaktır. Zafer Partisi Anadolu Kalesi projesi ile 12 milyon sığınmacıyı nasıl vatanlarına yollayacak ise vatanımızı talan eden soyguncular ile aynı kararlılık İle mücadele edecektir. Yetimin, yoksulun, işçinin, gencin hakkını yedirmeyeceğiz. Soyguna son. Yaşasın Cumhuriyet- Yaşasın Atatürk” açıklaması yaptı.

TAŞKESENLİOĞLU DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sermaye Piyasası Kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu da konuyu gündeme getiren Twitter hesabı hakkında suç duyurusunda bulundu. Kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Taşkesenlioğlu “Son günlerde şahsımı ve ailemi hedef alan; yalan, iftira ve itibar sukiasti ile beni kirletebileceğini sanan müptezel alçaklara hodri meydan! Hepinizle yargı önünde hesaplaşacağım, elinizde ne belge bilgi varsa buyurun” ifadelerini kullandı.