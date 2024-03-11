  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Umuda yolculuk böyle bitti

Umuda yolculuk böyle bitti

Umuda yolculuk böyle bitti
Güncelleme:

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta 79 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 9 Mart'ta Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik gemisi ve Sahil Güvenlik botları ile bölgeye giden ekipler, lastik bottaki 30'u çocuk, toplam 79 kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 

DHA

Etiketler Çanakkale umuda yolculuk kaçak göçmen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti Dolar, Euro ve altından bir rekor daha geldi Dolar, Euro ve altından bir rekor daha geldi Havada skandal! Pilotlar uyudu uçak rotasından çıktı Havada skandal! Pilotlar uyudu uçak rotasından çıktı Aslı Enver kızı Elay'ın yüzünü gösterdi Aslı Enver kızı Elay'ın yüzünü gösterdi Sıfır KM ve ikinci el otomobile ''döviz kuru'' zammı geliyor Sıfır KM ve ikinci el otomobile ''döviz kuru'' zammı geliyor Oscar gecesinde sahneye çırılçıplak çıktı, ortalık karıştı Oscar gecesinde sahneye çırılçıplak çıktı, ortalık karıştı İstanbul'da ilginç sahur: Davulcuları beklerken onlar geldi İstanbul'da ilginç sahur: Davulcuları beklerken onlar geldi İstanbul'da yine motosiketli saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı İstanbul'da yine motosiketli saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı Canan Karatay hiç yemediği kuruyemişi açıkladı: ''Yurt dışından ilaçlı geliyor'' Canan Karatay hiç yemediği kuruyemişi açıkladı: ''Yurt dışından ilaçlı geliyor'' Emekliye destek paketi için geri sayım! Tarih belli oldu Emekliye destek paketi için geri sayım! Tarih belli oldu