Umuda yolculuk böyle bitti
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta 79 kaçak göçmen yakaladı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 9 Mart'ta Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik gemisi ve Sahil Güvenlik botları ile bölgeye giden ekipler, lastik bottaki 30'u çocuk, toplam 79 kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
DHA
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