UNESCO korumasındaki 7 bin yıllık surlara Millet Bahçesi balkonu yaptılar

Diyarbakır'ın UNESCO koruması altındaki surlarının hemen dibinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar ve TOKİ'nin ihalesiyle 6 ayda tamamlanan 'Millet Bahçesi' projesi kapsamında, tarihi sur bedenine balkon yapıldı. Surların dibine de beton dökülürken, önüne de istinat duvarı örüldü.

Sputnik'te yer alan haberine göre, Çin Seddi'nden sonra dünyadaki en uzun sur olma özelliğine sahip olan 7 bin yıllık Diyarbakır surları dibinde yapılan 'Millet Bahçesi' projesinin izinsiz ve kültürel mirasın korunması hassasiyeti gözetilmeksizin yapıldığı olduğu ortaya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar ve TOKİ'nin ihalesiyle geçtiğimiz yıl UNESCO koruması altındaki tarihi surlar ile Hevsel Bahçeler arasında bulunan Fiskaya'da yapımına başlanan proje için iş bitirildikten sonra Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na başvuruldu. Yapılan başvuruya Koruma Kurulu'nun verdiği yanıt ile projenin izinsiz yapıldığı açığa ortaya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 24 milyon harcadığı projeyi bitirdikten sonra Koruma Kurulu'na başvurdu. Bu başvuru ile her iki kurumun arasında ciddi bir çelişkinin olduğu gerçeği açığa çıktı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü'nün "onayı var" dediği Koruma Kurulu'nun yapılan başvuru ile ilgili yanıtı kafaları karıştırdı. Proje ile ilgili yapılan başvuruyu değerlendiren Koruma Kurulu "Millet Bahçesi işi kapsamında sunulan uygulama projesi ve izinsiz uygulamalara ilişkin" şeklinde ifade ettiği proje ile ilgili aldığı kararları 8 madde şeklinde sıraladı.