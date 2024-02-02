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UNICEF'ten Gazze'deki çocuklar için endişelendiren açıklama

UNICEF'ten Gazze'deki çocuklar için endişelendiren açıklama
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UNICEF, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki çocukların durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Filistin'deki İletişim Direktörü Jonathan Crickx, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de çocukların karşılaştığı zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze'de 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığı ya da ailesinden ayrıldığı tahmin ediliyor" diyen Crickx, bu çocukların her birinin yürek burkan bir hikayesinin olduğunu söyledi.

Crickx, geçen hafta Gazze'de bulunduğunu anımsatarak, gıda, su veya barınak eksikliği nedeniyle ailelerin sıkıntı içinde olduğunu ve aile bireyleri ile çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirtti.

"ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞI CİDDİ ANLAMDA ETKİLENDİ"

Gazze'de yaşananlar dolayısıyla çocukların ruh sağlığının ciddi anlamda etkilendiğini söyleyen Crickx, bu durumun çocuklarda aşırı kaygı, iştah kaybı, uyuyamama, duygusal patlamalar yaşama veya her bombalama sesi duyduklarında paniğe kapılma gibi belirtiler gösterdiğinin altını çizdi.

Crickx, "Gazze'de bugün neredeyse bütün çocukların ruh sağlığı desteğine ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

Etiketler UNICEF gazze çocuklar
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