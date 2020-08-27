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  3. 27 Ağustos 2020 17:21

Üniversitede koronavirüs alarmı! Rektörde koronavirüs tespit edildi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde Rektör Prof. Akın Levent'in yanı sıra yardımcıları, özel kalemi ve korumalarının testleri pozitif çıktı.

Üniversitede koronavirüs alarmı! Rektörde koronavirüs tespit edildi
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Akın Levent'in korona virüsü testi pozitif çıktı.

Birkaç gün önce test sonucu pozitif çıkan ve ailesiyle birlikte evinde izolasyona alınan Prof. Levent'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Levent’in yanı sıra rektör yardımcıları, özel kalemi ve bazı korumaların da test sonuçları pozitif çıktı.

Prof. Akın Levent’in, Erzincan’a gelen Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun şehirdeki programlarına izolasyonda olması dolayısıyla katılamadığı açıklanmıştı.

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üniversite , şok , korona , koronavirüs
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