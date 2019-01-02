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  3. 02 Ocak 2019 22:59

Üniversiteli Elif'ten acı haber

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversiteli Elif hayatını kaybetti.

Üniversiteli Elif'ten acı haber
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Adıyaman’da yolun karşısına geçmeyen çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencilerinden biri hayatını kaybederken, diğeri de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki .. .. .. plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinden Elif Dağdelen (21) ile Emine Şevval Aytemir’e (27) çarptı. Kazada yaralanan öğrenciler olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Eli Dağdelen yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Emine Şevval Aytemir’in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.D. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

üniversiteli elif , adıyaman , otomobil
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