Üniversiteli gencin kahreden ölümü

Antalya’nın Alanya ilçesinde drift yaptığı öne sürülen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada üniversiteli genç yaşamını yitirdi.



Kaza, dün saat 02.00 sıralarında Oba Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halindeyken drift yaparak ışık ihlali yaptığı öne sürülen Tamer T.’nin (36) idaresindeki .. .. .. plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada üniversite öğrencisi Serdar Akın’nın (23) kullandığı .. .. .. plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Akın’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akın’ın cansız bedeni savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.