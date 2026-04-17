Üniversitenin daire başkanı makam odasında vefat etti
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Osman Ç., makam odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde görev yapan 1974 doğumlu Osman Ç., görev yaptığı sırada makam odasında fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ç.'nin, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol