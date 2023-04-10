Ünlü anketçi canlı yayında dikkat çeken oy oranı tahminleri

26 siyasi partinin 14 Mayıs seçimleri için milletvekili aday listelerini dün YSK'ya teslim etmesinin ardından ünlü anketçi Hakan Bayrakçı elindeki son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Bayrakçı seçimin anahtar seçmeninin ise milliyetçilerin olduğunu söyledi.

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için geri sayım sürerken ünlü anketçi Hakan Bayrakçı, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Birinci parti AK Parti diyen Bayrakçı, "Dolayısıyla siz seçimi kazandıracak oyu alamıyorsunuz, anahtar milliyetçi seçmen" diye konuştu.

"CHP bütün anketlerde 24,25, 26 gözüküyor halen. Bilemediniz bazıları 27,28 buluyorlar" diyen Bardakçı, "AK Parti'nin oylarına bakalım, bütün anketleri ortalayalım. En düşük bulan 33-34 buluyor. Yüksek bulanlar da 40 buluyor. Ortalamasını bile alsanız 37-38. Halen en yakın takipçisinin 10 puan üstünde" ifadelerini kullandı.

Bayrakçı'nın açıklamasından satır başları:

"Anketlere bakıyorum, Cumhurbaşkanlığı konusunda tereddütler var ama parti konusunda tereddüt az. CHP'nin oyunu 24 diyen de var, 28 diyen de var ama o civar. 35 diyen yok.

CHP bütün anketlerde 24, 25, 26 gözüküyor halen. Bilemediniz bazıları 27,28 buluyorlar. Ağırlık İYİ Parti'deydi, ben son 5-6 seneden bahsediyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı 2018'de yüzde 52.8 oy aldı. Siz bu seçmenden oy almadan bu seçimi kazanamıyorsunuz. Bu seçmeden muhafazakarlardan oy alabiliyor musunuz? Alamazsınız. Siz o 52'nin milliyetçi seçmeninden oy alırsınız. Dini kesimi ağır muhafazakarlar için istediğiniz şeyi yapın size oy vermezler, vermediler. Milliyetçilerin oy verme ihtimali var, verebilir. Onları da siz istemiyorsunuz, onların önemini anlamıyorsunuz.

"ANAHTAR MİLLİYETÇİ SEÇMEN"

AK Parti'nin oylarına bakalım, bütün anketleri ortalayalım. En düşük bulan 33-34 buluyor. Yüksek bulanlarda 40 buluyor. Ortalamasını bile alsanız 37-38. Halen en yakın takipçisinin 10 puan üstünde. Diyorum ki birinci parti şu anda AK Parti. İktidar değişti, değişiyor kıyamet... AK Parti birinci parti. İster yüzde 39 ile ister yüzde 33 ile deyin, ne fark eder. Dolayısıyla siz seçimi kazandıracak oyu alamıyorsunuz, anahtar milliyetçi seçmen."