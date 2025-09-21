  1. Anasayfa
Ünlü deprem uzmanı gece yarısı yaşanan 4,2'lik deprem sonrasında riskli noktayı açıkladı
Güncelleme:

Kütahya'da merkezüssü Simav ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki deprem endişe yaratırken ünlü yerbilimcilerden Prof. Dr. Osman Bektaş 6-7 büyüklüğünde deprem riski taşıdığını belirttiği fay hattını işaret etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 02.16'da, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 9.49 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medyada yaptığı açıklamada Uşak bloğu faylarının Kütahya ve çevre bloklarına yayıldığını belirterek, Simav'a dikkat çekti.

Bektaş "Bölgedeki depremsellik, Uşak Bloğu’ndan Kütahya-Balıkesir Bloğu’na geçişi gösteriyor. 1969-2025 yılları arasında Uşak Bloğu’nda meydana gelen 6 adet M6-7 büyüklüğündeki depremin enerjisi, başta Kütahya olmak üzere çevre bloklara yayılıyor" ifadelerini kullandı ve Simav'ı işaret etti.

Bektaş, "Simav da daha büyük deprem olma ihtimali var mı?” diyen bir takipçisine ise “Simavda 6-7 deprem olasılığı vardır" dedi.

Prof. Dr. Osman Bektaş ayrıca "çanlar kimin için çalıyor" sorusuna da "Uşak bloğu çevresindeki iller için" diyerek yanıtladı. 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye'nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritası

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler Prof. Dr. Osman Bektaş deprem deprem riski uşak blok fay hattı Kütahya simav deprem uyarısı
