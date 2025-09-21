Ünlü deprem uzmanı gece yarısı yaşanan 4,2'lik deprem sonrasında riskli noktayı açıkladı

Kütahya'da merkezüssü Simav ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki deprem endişe yaratırken ünlü yerbilimcilerden Prof. Dr. Osman Bektaş 6-7 büyüklüğünde deprem riski taşıdığını belirttiği fay hattını işaret etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 02.16'da, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 9.49 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medyada yaptığı açıklamada Uşak bloğu faylarının Kütahya ve çevre bloklarına yayıldığını belirterek, Simav'a dikkat çekti.

Bektaş "Bölgedeki depremsellik, Uşak Bloğu’ndan Kütahya-Balıkesir Bloğu’na geçişi gösteriyor. 1969-2025 yılları arasında Uşak Bloğu’nda meydana gelen 6 adet M6-7 büyüklüğündeki depremin enerjisi, başta Kütahya olmak üzere çevre bloklara yayılıyor" ifadelerini kullandı ve Simav'ı işaret etti.

Bektaş, "Simav da daha büyük deprem olma ihtimali var mı?” diyen bir takipçisine ise “Simavda 6-7 deprem olasılığı vardır" dedi.

Prof. Dr. Osman Bektaş ayrıca "çanlar kimin için çalıyor" sorusuna da "Uşak bloğu çevresindeki iller için" diyerek yanıtladı.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

