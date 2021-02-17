Ünlü gazeteci hayatını kaybetti!

Gazetecilik, avukatlık, noterlik, basın müşavirliği gibi alanlarda uzun süre görev yapan Göktaş, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Nuray Göktaş, yarın saat 15:00'da Karşıyaka Mezarlığı Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak. Göktaş'ın vefatı üzerine Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) yaptığı açıklamada, Göktaş'ın ailesine, meslektaşlarına başsağlığı dileklerini iletti.



Parlamento Muhabirleri Derneği yaptığı açıklamada "Gazeteci, saygın meslek büyüğümüz, Parlamento Muhabirleri Derneği’nin bir önceki Başkanı Hıdır Göktaş’ın değerli eşi, Sera Göktaş’ın çok kıymetli annesi Nuray Göktaş’ı yitirdik… Acımız tarifsiz. Sevgili Nuray’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Hıdır ve Sera Göktaş’ın acısını paylaşıyor; Nuray’a Allah’tan rahmet, ailesi, dostları, meslektaşlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Işıklar içinde uyusun… Sevgili Nuray’ı yarın saat 15.00’te Karşıyaka Mezarlığı’ndaki camiden uğurlayacağız…" ifadelerini kullandı.

Nuray Göktaş kimdir?

Nuray Göktaş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre avukatlık yapan Göktaş, 80'li yılların başında haftalık Nokta dergisinde gazetecilik yapmaya başladı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda basın müşaviri olarak çalışan Göktaş, Hazine Müsteşarlığı'nda uzun yıllar görev yaptı. Göktaş, daha sonra Makedonya Büyükelçiliği'ne Hazine Müşaviri olarak atandı.

Marmara Adası, Karaburun ve Karadeniz Ereğli'de noterlik yapan Göktaş, daha sonra emekli oldu. Göktaş, kendisi gibi gazeteci olan Hıdır Göktaş ile evliydi. Göktaş'ın cenazesi, 18 Şubat Perşembe günü (yarın) saat 15:00'da Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde kaldırılarak son yolculuğuna uğurlanacak.