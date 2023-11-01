Ünlü iş insanı kızını evlatlıktan reddetti

İş insanı İnan Kıraç, tüm varlığına el koymak istediği gerekçesiyle kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddetti.

İş adamı İnan Kıraç, Vehbi Koç’un kızı Suna Koç (Kıraç) ile evliliğinden olan kızı, İpek Kıraç’ı evlatlıktan reddettiğini açıkladı. Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından Kıraç’ın, evlatlıktan ret gerekçesi tüm varlığına el koymak istediği olarak gösterildi.

İnan Kıraç, 2020 yılında yaşamını yitiren eşi, Suna Kıraç’ın mirası nedeniyle kızı İpek Kıraç’a bu yılın başında dava açmıştı. İnan Kıraç, Suna Kıraç’ın vasiyetnamesiyle kızı İpek Kıraç’a intikal eden Temel Ticaret ve Yatırım AŞ’nin yüzde 20.13 hissesine tedbir konulmasını istemiş ve tamamı İpek Kıraç’ın mülkiyetine geçen hisse senetlerinin Medeni Kanun uyarınca yüzde 25’inin kendi adına tescil edilmesini talep etmişti.



İpek Kıraç babası İnan Kıraç'a karşı dava açtı. İnan Kıraç'ın mal kaçıran ve halen kaçırmakta bir konumda olduğunu iddia etti. Babasının mal varlıklarına el konulmasını talep etti.

İHA