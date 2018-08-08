Ünlü keman virtüözünden ''cinsel taciz iftirası'' davası

Keman virtüözü Prof. Dr. Ali Cihat Aşkın, eski öğrencisi Ezgi L.’nin (27) kendisine cinsel taciz gibi ağır ve aşağılayıcı bir suçla iftira attığını iddia ederek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Prof. Dr. Ali Cihat Aşkın’ın avukatı, “Davalının savcılığa yaptığı şikayet takipsizlikle sonuçlandı. Ancak üniversite yönetiminin başlattığı soruşturma devam ettiği için müvekkilim 18 Mart’ta görevinden uzaklaştırıldı. Yaşanan bu olayın ardından müvekkile karşı üniversite ve öğrenciler arasında bir kanı oluşmuş, tabiri caizse damgalanmıştır. u ağır iftira nedeniyle müvekkilime “reaktif depresyon” teşhisi konulmuş olup halen tedavisi devam etmektedir. Aile huzuru bozulmuştur. Tüm bu nedenlerle davamızın kabulü ve 100 bin lira manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” dedi.