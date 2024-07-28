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Ünlü spiker Serap Belovacıklı, İYİ Partili Ümit Özlale ile evlendi

Ünlü spiker Serap Belovacıklı, İYİ Partili Ümit Özlale ile evlendi
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İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı nikah masasına oturdu.

Gazeteci Serap Belovacıklı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale hayatlarını birleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve sanatçı Melek Baykal çiftin nikah şahitliğini yaparken nikahı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıydı.

Ünlü spiker ile İYİ Partili isim evleniyorÜnlü spiker ile İYİ Partili isim evleniyorMagazin

 

Etiketler Ümit Özlale Serap Belovacıklı sözcü tv iyi parti
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