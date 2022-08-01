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Ünlü yemek zincirinde şoke eden olay: Açılmamış yemek paketinden bakın ne çıktı!

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede gündem oldu. Videoda ünlü bir yemek firması için üretilen açılmamış paketteki ekmek kadayıfının içinden böcek görüldü.

Ünlü bir yemek firması için üretilen tatlı paketiyle ilgili görüntü gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde açılmamış bir paketteki ekmek kadayıfının içinden böcek çıktığı görüldü. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde ürünün üretim tarihinin 26.07.2022 olduğu görüldü. Söz konusu görüntü izleyenleri şoke etti.

 AÇILMAMIŞ PAKETTE BÖCEK
Tatlı paketinden böcek çıkmasıyla ilgili yapılan paylaşımda "Bursa ve Burdur'daki iki farklı üreticiye fason olarak ürettirilen ekmek kadayıfının içinde böcek olduğu görülüyor. Açılmamış pakette bir tüketicinin çektiği videoda ürünün 26.07.2022 üretim tarihli ürün olduğu anlaşılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler yemek zincir kadayıf ekmek kadayıfı
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