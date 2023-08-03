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Ünlü zincir markette skandal! Zabıta hepsine el koydu

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Kırıkkale'de ünlü zincir marketin bir şubesinde yapılan denetimde, raflarda tespit edilen tarihi geçmiş ürünlere el konuldu.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ünlü zincir marketin bir şubesinde yaptığı denetimde son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulunduğunu belirledi. Ekipler, kontrollerde 25 gıda ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti. Zabıta ekipleri market hakkında yasal işlem başlattı, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri imha etti.

Yenişehir Mahallesindeki marketlerde rutin kontrollerin yapıldığını ifade eden Serhat Semih Göçer, "Markette yapmış olduğumuz rutin kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda olduğunu tespit etti arkadaşlarımız. Tek tek yaptığımız ürünlerin son kullanma tarihi geçmiş ve ürünlerin bozulmuş olduğunu raflarda gördük. Bunların imhası için ürünleri alıyoruz. Bizim görevimiz halkın sağlığını korumaktır. Bunlara müsaade etmeyeceğiz" dedi.

İHA

Etiketler kırıkkale yahşiyan zincir market
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