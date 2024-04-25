Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler normale döndü
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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda üç gün önce meydana gelen sorun çözüldü. Metro İstanbul, seferlerin 72 saat sonra normale döndüğünü bildirdi.
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda üç gün önce meydana gelen aksaklık düzeldi.
Metro İstanbul'un "işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması"ndan kaynaklandığını bildirdiği problem 72 saat sonra çözülebildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür" ifadelerine yer verildi.
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