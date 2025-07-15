Usta yazar Pınar Kür hayatını kaybetti

Türk edebiyatının usta isimlerinden Pınar Kür, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Yarın Yarın, Asılacak Kadın, Bir Cinayetin Romanı, Bitmeyen Aşk gibi eserleriyle tanınan Pınar Kür, 82 yaşında hayatını kaybetti.

"EDEBİYATIMIZIN BÜYÜK KAYBI"

Acı haberi Yekta Kopan duyurdu. Yekta Kopan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pınar Kür’e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı… Başımız sağ olsun. Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde. Cenaze ile ilgili bilgileri aile paylaşacak."

PINAR KÜR KİMDİR?

1943’te Bursa’da doğan Pınar Kür, öğrenimini Fransa ve ABD’de tamamladı. Yıllarca üniversitelerde öğretim üyeliği yaptı. Birçok roman ve çeviriye imza atan Kür; "Asılacak Kadın", "Akışı Olmayan Sular" ve "Bir Cinayet Romanı" gibi eserleriyle tanınıyor.