Uyarıları dinlemedi hayatından oldu !

Antalya'da yakınlarının yanına tatile gelen 16 yaşındaki Abdullah Ölmez, manzarayı izlerken, yaklaştığı 30 metrelik falezlerden kayalıklara düşerek öldü.

Olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Karabükten yaz tatili için Antalya'daki yakınlarının yanına gelen Abdullah Ölmez, gezmek için yakınlarıyla birlikte Karaalioğlu Parkına gitti. Ölmez, burada bir süre eğlendikten sonra falezlerin üzerinde denizi izlemek istedi. Bazı vatandaşların ’düşersin’ uyarısına aldırmayan Ölmez, bir anda dengesini kaybederek 30 metre yüksekten kayalıklara düştü.

Ölmez'in yanındaki yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Falezlerden Ölmez'e ulaşamayan ekipler deniz polisinden yardım istedi. Ölmez’u ulaşan polisler, yaşamını yitirdiğini belirledi.

Abdullah Ölmez’in cesedi, zodyak bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarıldı, yapılan incelemenin ardından da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.