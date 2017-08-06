Atatürk Havalimanı ne olacak ? Bakan Arslan açıkladı
Breaking Bad dizisi Türkiye'de gerçek oldu
Sabahi Gökçen Havalimanı'nı karıştıran kavga
Artık zorunlu ! Hepsi tek çatı altında toplandı
Artık zorunlu ! Hepsi tek çatı altında toplandı
Hakkari'de sıcak çatışma ! Acı haber bu sabah geldi
Hakkari'de sıcak çatışma ! Acı haber bu sabah geldi
Çiftçileri yeni gözdesi ! Kilosu 30 TL'den satılıyor
Çiftçileri yeni gözdesi ! Kilosu 30 TL'den satılıyor
Yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var
''Yeni devlet kuruluyormuş, hadi oradan !''
''Yeni devlet kuruluyormuş, hadi oradan !''
Ağrı'da doğan mucize bebek tıp dünyasını şoke etti
Ağrı'da doğan mucize bebek tıp dünyasını şoke etti
Vatandaş derin bir ''oh'' çekecek; emekliye 7 müjde birden !
Vatandaş derin bir ''oh'' çekecek; emekliye 7 müjde birden !
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Ağustos 2017 11:08

Uyarıları dinlemedi hayatından oldu !

Antalya'da yakınlarının yanına tatile giden 16 yaşındaki Abdullah Dönmez kendisine yapılan uyarıları dinlemeyerek manzarayı izlerken falezlerden kayalıklara düşerek öldü.

Uyarıları dinlemedi hayatından oldu !
A+ A-

Antalya'da yakınlarının yanına tatile gelen 16 yaşındaki Abdullah Ölmez, manzarayı izlerken, yaklaştığı 30 metrelik falezlerden kayalıklara düşerek öldü.

Olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Karabükten yaz tatili için Antalya'daki yakınlarının yanına gelen Abdullah Ölmez, gezmek için yakınlarıyla birlikte Karaalioğlu Parkına gitti. Ölmez, burada bir süre eğlendikten sonra falezlerin üzerinde denizi izlemek istedi. Bazı vatandaşların ’düşersin’ uyarısına aldırmayan Ölmez, bir anda dengesini kaybederek 30 metre yüksekten kayalıklara düştü.

Ölmez'in yanındaki yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Falezlerden Ölmez'e ulaşamayan ekipler deniz polisinden yardım istedi. Ölmez’u ulaşan polisler, yaşamını yitirdiğini belirledi.

Abdullah Ölmez’in cesedi, zodyak bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarıldı, yapılan incelemenin ardından da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

 

DHA

antalya , uyarı , falez , tatil
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM