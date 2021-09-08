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Uykusuz'dan ''kafasına vurulan çocuk'' kapağı

Uykusuz'dan ''kafasına vurulan çocuk'' kapağı

Mizah dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağına AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışta kurdeleyi erken kesen küçük çocuğa tepkisini taşıdı.

Mizah dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağına AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışta kurdeleyi erken kesen küçük çocuğa tepkisini taşıdı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de katıldığı açılış töreninde, kurdeleyi kesmek için erken davranan bir çocuğa tepkisini kafasına mikrofon tuttuğu eliyle 3 kere vurarak göstermesi tepkilere neden olmuştu.

Uykusuz, o görüntülerden yola çıkarak bu haftaki kapağını hazırladı.

İşte o kapak:

 

Etiketler uykusuz mizah dergisi ak parti
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