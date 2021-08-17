Uyuşturucuyla yakalanıp, polisleri tehdit eden Sadık Yıldırım serbest bırakıldı

Kullandığı araçtan silah ve uyuşturucu çıkan Sadık Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tahliye olduğunu duyurdu.

İzmir’de uyuşturucu ve silahla yakalanıp serbest bırakılan, emniyetteki işlemleri sırasında polisleri tehdit eden Sadık Yıldırım gözaltına alınmıştı. Süleyman Soylu, Binali Yıldırım ve çok sayıda bürokratlarla fotoğrafları ortaya çıkan Sadık Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tahliye olduğunu duyurdu.