Vaka sayısı 100 binin üzerinde! İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 233 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 530 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, 3 Şubat 2022 Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte 455 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 107 bin 530 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 233 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise, İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız." dedi.