Vaka sayısı yine yükselişte! Son 24 saatin korona tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 214 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise düne göre artış gösterdi. 29 bin 240 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 214 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 240 yeni vaka tespit edildi. Tedavisi tamamlanan 26 bin 539 hasta taburcu olurken bugün 351 bin 165 test yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN GENÇLERE ÇAĞRI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Covid-19'u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı %53,77. Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli!" dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 76,45 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 88,47 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 76,45 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 114 milyon 207 bin 634'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 54 milyon 914 bin 321 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 47 milyon 450 bin 26 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 876 bin 368 kişiye aşı yapıldı.

5 GÜNDÜR DÜŞÜŞTE OLAN VAKA SAYILARI TEKRAR YÜKSELDİ

Koronavirüs tablosunda göre; 13 Ekim'den bu yana düşüşte olan vaka sayıları 5 gün sonra yine 30 bin sınırına dayandı.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 186 kişi hayatını kaybederken 24 bin 114 de yeni vaka tespit edilmişti.