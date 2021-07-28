Vaka sayısında artış durdurulamıyor: İşte son 24 saatin korona tablosu
Türkiye'nin 28 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. Açıklanan verilere göre son 24 saatteki vaka sayısı 22 bin 291 oldu.
Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 76 kişi daha hayatını kaybetti, 22 bin 291 yeni vaka tespit edildi.
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