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Vaka sayısında artış durdurulamıyor: İşte son 24 saatin korona tablosu

Vaka sayısında artış durdurulamıyor: İşte son 24 saatin korona tablosu

Türkiye'nin 28 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. Açıklanan verilere göre son 24 saatteki vaka sayısı 22 bin 291 oldu.

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 76 kişi daha hayatını kaybetti, 22 bin 291 yeni vaka tespit edildi.

Etiketler korona koronavirüs vaka vaka sayısı 28 temmuz korona tablosu
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