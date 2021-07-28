Vaka sayısında artış durdurulamıyor: İşte son 24 saatin korona tablosu

Türkiye'nin 28 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. Açıklanan verilere göre son 24 saatteki vaka sayısı 22 bin 291 oldu.

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 76 kişi daha hayatını kaybetti, 22 bin 291 yeni vaka tespit edildi.