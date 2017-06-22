Validen iskele yapan firmaya fırça !

Kars Valisi Rahmi Doğan Çıldır Gölü'nde yapımı devam eden projeyi incelemeye gittiğinde gördüklerine çok kızdı. Doğan firma yetkilisine “Çok kötü bakan bey böyle bilmiyor. Her şeyin çok iyi gittiğini düşünüyor. 10 gün önce geldiğimizde aynı buradaydınız, ne yapmışsınız?” dedi.

Çıldır Gölü’nde yapımı devam eden iskele çalışmalarını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü Cemalettin Şevli ile birlikte incelemek için çalışmaların yürütüldüğü bölgeye gelen Vali Rahmi Doğan, işlerin istedikleri hızda yürümediğini görünce ilgili firma yetkilisine kızdı.

Vali Doğan, “10 gün önce geldiğimizde aynı buradaydınız, ne yapmışsınız? 10 gün önce geldiğimden hiçbir şey değişmemiş. Ne 10 günü daha da fazla, 20 hafta oldu. Yani iki hafta bitmiş olacak. Şura hale duruyor. Hiçbir şey değişmemiş” dedi.

“BAKAN BEY BÖYLE BİLMİYOR”

Çıldır Gölü’nde yapımı devam eden iskelenin 2 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak etkinliklere yetiştirilmesi düşünen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürü Cemalettin Şevli ise işlerin yürümediğini görünce, “Çok kötü bakan bey böyle bilmiyor. Her şeyin çok iyi gittiğini düşünüyor. Gerekirse burada gece aydınlatılır, gece çalışılır. Böyle bir şey olur mu?” diyerek tepki gösterdi.