Valilik açıkladı: O ilde ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, ikinci bir duyuruya kadar ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarını önlemek için alınan tedbirler kapsamında, kentteki ormanlara 24 Haziran günü itibarıyla giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.

Yasaklama uygulamasının ikinci bir duyura kadar süreceği ifadelerinin yer aldığı açıklamada şöyle:

"İl sınırları içinde bulunan bütün ormanlık alanlara girişler 24 Haziran 2024 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Bütün ormanlık alanlara; mangal, semaver gibi yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemelerin sokulması ve kullanılması ile her türlü ateş yakılması yasaklanmıştır. Orman alanlarının kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaklanmıştır. Şanlıurfa ili sınırları içinde yer alan Gölpınar Tabiat Parkı, Şanlıurfa Millet Ormanı, Akabe Orman Parkı ve Karacurun Orman Parkı'nda sadece ateşsiz olarak piknik yapılabilecektir. Alınan yasaklama kararlarına uyulması konusunda jandarma, emniyet ve orman muhafaza birimleri tarafından kesintisiz olarak denetim yapılacaktır. Kararlara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümlerine göre adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir."