  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Valilik açıkladı: O ilde ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı

Valilik açıkladı: O ilde ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı

Valilik açıkladı: O ilde ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı
Güncelleme:

Şanlıurfa Valiliği, ikinci bir duyuruya kadar ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarını önlemek için alınan tedbirler kapsamında, kentteki ormanlara 24 Haziran günü itibarıyla giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.

Yasaklama uygulamasının ikinci bir duyura kadar süreceği ifadelerinin yer aldığı açıklamada şöyle:

"İl sınırları içinde bulunan bütün ormanlık alanlara girişler 24 Haziran 2024 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Bütün ormanlık alanlara; mangal, semaver gibi yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemelerin sokulması ve kullanılması ile her türlü ateş yakılması yasaklanmıştır. Orman alanlarının kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaklanmıştır. Şanlıurfa ili sınırları içinde yer alan Gölpınar Tabiat Parkı, Şanlıurfa Millet Ormanı, Akabe Orman Parkı ve Karacurun Orman Parkı'nda sadece ateşsiz olarak piknik yapılabilecektir. Alınan yasaklama kararlarına uyulması konusunda jandarma, emniyet ve orman muhafaza birimleri tarafından kesintisiz olarak denetim yapılacaktır. Kararlara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümlerine göre adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir."

Etiketler yasak orman valilik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'si Erkan Avcı'dan olay itiraf Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'si Erkan Avcı'dan olay itiraf Konya'da genç kıza toplu ''çocuk'' tecavüzü Konya'da genç kıza toplu ''çocuk'' tecavüzü Marmara Denizi'nde farklı bir tür daha: Bu kez uçan balık yakalandı Marmara Denizi'nde farklı bir tür daha: Bu kez uçan balık yakalandı TikTok’ta çocuk istismarına gözaltı: Kuzenini dudağından öptürmüştü TikTok’ta çocuk istismarına gözaltı: Kuzenini dudağından öptürmüştü Survivor Turabi ''yastık dövüşü''nden çıktı Survivor Turabi ''yastık dövüşü''nden çıktı Emekli ve memurun temmuz zammı hesaplandı: En düşük maaş ne kadar olacak? Emekli ve memurun temmuz zammı hesaplandı: En düşük maaş ne kadar olacak? Damadın aile katliamı kamerada Damadın aile katliamı kamerada A Milli Takım'da kriz iddiaları sonrası Arda Güler'den ilk hamle A Milli Takım'da kriz iddiaları sonrası Arda Güler'den ilk hamle Survivor güzeli Nisa Bölükbaşı nişanlandı Survivor güzeli Nisa Bölükbaşı nişanlandı Milyonları teklif ettiler reddetti: Trabzonlu gencin paha biçilmez koleksiyonu Milyonları teklif ettiler reddetti: Trabzonlu gencin paha biçilmez koleksiyonu
İsmailağacı İsmail Hünerlice: ''Hz. Muhammed ile görüşmeye gittim, Hz. Ebubekir bana ''huh'' yaptı'' İsmailağacı İsmail Hünerlice: ''Hz. Muhammed ile görüşmeye gittim, Hz. Ebubekir bana ''huh'' yaptı'' 3 bin 500 yıllık mezardaki lahitten bir Simpsons çıktı 3 bin 500 yıllık mezardaki lahitten bir Simpsons çıktı