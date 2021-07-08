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Valilikten BBP'li yöneticinin ters kelepçeli gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama

Valilikten BBP Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü’nün ters kelepçelenerek gözaltına alınması olayıyla ilgili açıklama yapıldı.

Olay, geçen Cuma saat 14.00 sıralarında Altınordu ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde meydana geldi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'ye ait modaevinde bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. İddiaya göre çalışanı, temaslı olarak Yümlü’nün adını verdi. Bunun üzerine öğle saatlerinde modaevine filyasyon ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yümlü’nün temaslı olduğunu belirtip izole olması gerektiğini iletti. Ancak Yümlü, kendisinin iki iş yeri olduğunu, çalışanıyla iki haftadır bir araya gelmediğini söyledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri iş yerine polis çağırdı. Yümlü, durumu anlattığı polisler tarafından ters kelepçelenerek gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yümlü, ifadesi alınmadan serbest bırakıldı. Ordu Valiliği, olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, ters kelepçe olayına karışan 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu. Açıklamada, “Altınordu ilçesinde bir esnafla polis ekipleri arasında yaşanan olayda, yapılan tetkik sonrasında 2 personelimiz görevden uzaklaştırılmış, konuyla ilgili soruşturma başlatılmış ve halen devam etmektedir” denildi.

Etiketler valilik açıklama bbp kelepçe ters kelepçe
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