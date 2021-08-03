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Van Valiliği'nden sel uyarısı

Van Valiliği'nden sel uyarısı

Van Valiliği, Edremit ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelebilecek sele karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde yaşanabilecek yoğun yağış nedeniyle Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde sel ve su baskınlarının yaşanabileceği belirtildi.

Sağanağın etkili olması durumunda Kurubaş Çayı'nın taşmasının söz konusu olabileceği vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlarımızın özellikle dere yataklarında hayvan otlatmamaları, sağanak yağış ve sele karşı duyarlı olmaları gerekiyor." ifadesine yer verildi.

AA

Etiketler van valiliği sel
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