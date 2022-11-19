Van'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 12.13'te Van'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Türkiye-İran sınırında saat 12.13'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi'nde ise depremin büyüklüğü 3.9 olarak kayıtlara geçti.