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Van'da korkutan deprem

Van'da korkutan deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 12.13'te Van'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Türkiye-İran sınırında saat 12.13'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi'nde ise depremin büyüklüğü 3.9 olarak kayıtlara geçti. 

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