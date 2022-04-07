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Van'da PKK paçavrası açan kadınlara gözaltı

Van'da PKK paçavrası açan kadınlara gözaltı

Van'da evlat nöbeti tutan annelerin HDP il binası önündeki eylemi sırasında terör örgütü PKK paçavrası açan 3 kadın, gözaltına alındı.

Van’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat 2021 yılından bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 32’yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı. Eylem sırasında cama çıkan HDP’liler ise müzik açarak aileleri kışkırttı. Eylem sırasında bir kadın ise camdan PKK’nın paçavrasını açarak salladı. Eve bir operasyon düzenleyen polis ekipleri, evde 3 kadın yakalayarak gözaltına aldı. Anne, teyze ve yeğen oldukları öğrenilen kadınlar, gözaltına alınmak üzere emniyete götürüldü.

İHA

Etiketler van pkk paçavra evlat nöbeti
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