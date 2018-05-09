''Varlık Barışı'' TBMM'de kabul edildi !

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen önergeyle, yurt dışından 11. ayın sonuna kadar getirilen varlığın sadece yüzde 2'si oranında vergi tahsil edilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen önergeyle, yurt dışından 11. ayın sonuna kadar getirilen varlığın sadece yüzde 2'si oranında vergi tahsil edilecek. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Varlık Barışı Düzenlemesine göre;

Yurtdışındaki varlıklarını 31 Temmuz'a kadar getirene vergi yok. 31 Temmuz'dan sonra getirilen varlıklardan yüzde 2 oranında vergi alınacak.

Yurt dışından gelen para için alınacak vergi oranı belli oldu !

Yurt içinde kayıtlı olmayan varlıklar da düzenleme kapsamında ele alınacak.