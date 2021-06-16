Veyis Ateş'in röportajı sosyal medyanın gündemine oturdu

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen ve firari Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro rüşvet istediği iddia edilen Veyis Ateş'in 2017 yılında verdiği röportajda kullandığı sözler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından Veyis Ateş hakkında tartışmalar sürüyor.

Firari Sezgin Baran Korkmaz'dan 'işini çözmek' için 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis Ateş'in 2017 yılında kendisini anlattığı röportajda kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Veyis Ateş'in yayındaki açıklaması şöyle oldu:

Bugüne kadar geldiğim pozisyonlar dünyanın en iyi, en muhteşem, çok kıymetli yerler. Buna sebep olanlar için müteşekkirim.

Şu anlamda söylüyorum: Bir klik, bir lobi, tanıdık bir dayı, selamını getirip götürme yapmadım.

Gururlanmak için söylemiyorum, ihtiyacım olsa yapardım. Bunu sadece bir şey anlaşılsın diye söylüyorum: Gelip, dönüp dolaşıp toparladığım tek yer kader.