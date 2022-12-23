Vizesiz ülkelerde yılbaşı tatili Herkes o ülkelere akın ediyor: Türkiye'den daha ucuz

Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşlar yılbaşı için planlarını hazırladı. Ancak yılbaşı tatili Türkiye'de biraz pahalıya patladı.

2023 yılı için artık 10'dan geri sayım başlarken yeni yıla yeni bir ülkede girmek isteyenler de gözlerini vizesiz ülkelere çevirdi. Ancak "yurt dışında yılbaşı" deyince aklınıza hemen yüksek bütçeler gelmesin. Çünkü burada işler biraz karışıyor. Türkiye'de 2022 yılı boyunca A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zamlar da yılbaşı gecesi eğlencelerinin fiyatlarını da uçurunca, Türkiye'den vize istemeyen pek çok ülkede yeni yıl eğlencesi Türkiye'dekilere nazaran daha bile ucuz.

Habertürk TV’de yer alan habere göre, mikrofon uzatılan bir vatandaş “Moskova’da kutlayacağım yeni yılı. Moskova’da gece hayatı bayağı güzel, eğlenceli geçiyor” dedi.

Bazı vatandaşlar yılbaşı tatili için tercihini yurt dışından yana kullanırken bazılarıyla yurt içinde kayak merkezlerini tercih etti. Yeni yıla sayılı günler kala imkanı olanlar şimdiden tatil planlarını yaptı. Acentelerde doluluk oranları yüzde 90’ı buldu. Özellikle birçok kişi yurt dışında vizesiz tercih edilebilecek ülkeleri tercih etti.

Görüşlerini paylaşan bir vatandaş “Yurt içinde ve yurt dışında tatil yapmak aynı fiyata denk geliyor. O yüzden vizesiz yurt dışını tercih ediyorum” dedi.

Yetkili bir isim ise mevcut durumla ilgili “Vizesiz bölgeler daha fazla rağbet görüyor. Belgrad, Dubai ve Balkanlar gibi bölgelere daha fazla talep geliyor” ifadelerini kullandı.

Bir vatandaş ise “Yılbaşı tatili için plan yapmadık. Evdeyiz, Mütevazı bir şekilde, ailece… İmkanı olan gidiyor.” şeklinde konuştu.

YURT DIŞINDA TATİL TÜRKİYE'DEN DAHA UCUZA GELDİ

Öte yandan yılbaşı tatili yapmak isteyenler için ortaya ilginç bir fiyat tablosu çıktı. Yurt içinde yılbaşı tatili yapmakla yurt dışında yılbaşı tatili yapmak arasında neredeyse fiyat farkı olmadığı görülürken hatta yurt dışında tatil yapmanın daha ucuza geldiği ifade edildi.

"ARNAVUTLUK'TA 5 BİN TL'YE YILBAŞINI GEÇİREBİLİR"

Bir başka yetkili isim ise konuyla alakalı “5 bin TL kişi başı Arnavutluk’ta yılbaşı geçirebilecek. Ulaşım, şehir turu, Türkçe rehber dahil. Biz bunu Antalya’da bile veremiyoruz.” ifadelerini kullandı. Vizesiz ülkelerde yılbaşı turlarının 5 bin TL’den başladığı belirtilirken yetkili isim “Buralar Gürcistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Şarm el-Şeyh bölgesi, Fas, Bosna Hersek… Bunlar oldukça revaçta. Fiyatlar da makul. Gürcistan 5500 TL civarında, Şarm el-Şeyh deniz, kum, güneş isterseniz 5600 TL.” şeklinde konuştu.

YILBAŞI TATİLİ İÇİN TÜRKİYE’DE DURUM NASIL?

Yurt içinde de şu anda doluluk oranı bir hayli yüksek. Antalya’nın şu anda full dolu olduğu söylenirken yurt içindeki durumu değerlendiren yetkili “Kayak turlarımız hemen hemen dolu diyebilirim. Çok az yer kaldı, yüzde 90 dolu. Bunun dışında kültür turlarında da ağırlık görüyoruz. Özellikle Kapadokya bölgesi yoğunluk arz ediyor.” dedi.

ULUDAĞ’DA KAYAK TATİLİ FİYATLARI NE KADAR?

Uludağ’da yılbaşında kayak tatili yapmanın bedeli bir hayli yüksek. Bununla ilgili ise yetkili “2 kişilik bir aile düşünürsek karı-koca. 50 bin TL’ye yakın para ödeyecekler Uludağ’da 3 gece 4 gün kalmak için.” ifadelerini kullandı.

Bir kişinin 3 günlük bir kayak tatili için yaklaşık 15 bin TL’yi gözden çıkarması gerektiği belirtilirken en ucuz kayak merkezinin Ilgaz bölgesi olduğu ifade edildi. Ancak Ilgaz bölgesinde de 2 kişilik bir ailenin ödeyeceği paranın 30 bin TL civarında olduğu aktarıldı.