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Yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum

Yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum
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Pek çok ilimizde olduğu gibi İstanbul'da da 2 gündür hayatı alt üst eden yağışların ardından İstanbul barajlarındaki son durum belli oldu.

İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı, dünden beri etkili olan yağışlarla yüzde 2,72 artarak 20,54’e çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım’da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti.

 Dün gün boyu devam eden ve bugün de etkisini sürdüren yağışlarla kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 2,72 artarak, bugün itibarıyla yüzde 20,54’e yükseldi.

Alibey Barajı’nda doluluk oranı 23,37’ye çıkarken, Büyükçekmece’de yüzde 7,19’a, Darlık’ta yüzde 30,7’ye, Elmalı’da yüzde 33,81’e, Istrancalar’da yüzde 20,27’ye, Sazlıdere’de yüzde 5,7’ye, Terkos’ta 12,49’a, Ömerli’de yüzde 40,14’e yükseldi.

Etiketler istanbul barajlar istanbul'un barajları barajlardaki son durum
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