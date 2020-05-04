Yağışlar ne kadar daha sürecek ? İstanbul'a sel ve baskın uyarısı

Meteoroloji 4 Mayıs hava durumu raporu yayınlandı. Hava durumu 4 Mayıs Pazartesi tahmin raporu bugün dışarı çıkacaklar ve çalışanlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak. Hemen belirtelim ki gün içerisinde yurdun genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan metrekareye 25 ila 30 kilogram yağışın düşmesinin beklendiği İstanbul’da sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı. İşte, 4 Mayıs hava durumu Meteoroloji tahmin raporu…

METREKAREYE 25, 50 KİLOGRAM YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce İstanbul için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, İstanbul'daki sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu akşam saatlerine kadar yani 4 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00, 19.00’a kadar kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-50 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bununla birlikte sıcaklıkların 18 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

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