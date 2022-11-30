Yağışlar yurdu terk ediyor!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre uzun süredir etkili olan yağışlı hava yurdu terk etmeye hazırlanıyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Ardahan hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile ilk saatlerde Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla ve Antalya çevreleri ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak, Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'da kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'da kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:





















